Нур-Султан, , 14:08 — REGNUM

Послы Иордании, Таиланда и Венесуэлы передали верительные грамоты президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает 28 июня агентство «Казинформ».

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

Посол Таиланда в Казахстане Расс Джаличандра отметил, что между двумя странами сложились дружественные отношения, и сторонам предстоит многое сделать для их развития.

Посол Иордании Юсуф Абдельгани сказал, что между двумя странами сложились очень тесные отношения. Дипломат также подчеркнул особый вклад первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в развитие двустороннего сотрудничества.

Посол Венесуэлы в Казахстане Энрике Антонио поздравил Токаева с избранием на пост президента республики. Дипломат отметил, что основной целью миссии является углубление политического, социального, экономического и культурного сотрудничества между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта посол США в Казахстане Уильям Мозер вручил верительные грамоты главе республики Касым-Жомарту Токаеву. Дипломат ранее уже работал в посольстве США в Алма-Ате.

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