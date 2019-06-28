Париж, 28 июня 2019, 14:03 — REGNUM
Депутаты Верховной рады Украины Вадим Рабинович и Нестор Шуфрич (партия «Оппозиционная платформа — За жизнь») представили в Париже французскому сенатору Натали Гуле мирный план по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщает 28 июня «112 Украина».
«Мы будем идти к миру, у нас нет другого выхода», — отметил Рабинович при встрече с Гуле.
Депутат также призвал Францию оказать ему необходимую помощь в продвижении данного плана в Европе.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Юрий Бойко («Оппозиционная платформа — За жизнь») заявил, что партия готова к прямым переговорам с ДНР и ЛНР и подписанию мирного соглашения с народными республиками.
Отметим также, что 26 июня на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил и средств сторонами конфликта, прописанное в Минских соглашениях.
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