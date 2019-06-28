Киев, 28 июня 2019, 13:38 — REGNUM
На Украине политики и чиновники по-разному оценивают действия главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по освобождению четверых украинцев из тюрем Донецка и Луганска.
В частности, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что накануне парламентских выборов Медведчук начал «торговать» украинцами с Киевом.
Вице-премьер отметила, что Медведчук «работает на Кремль и Россию, а не на Украину».
В свою очередь, внефракционный депутат Верховной рады, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич призвал президента Украины Владимира Зеленского извиниться за слова критики в адрес Медведчука, которые он сделал на брифинге 27 июня, комментируя освобождение украинских граждан. В то же время он сообщил, что служба безопасности Украины положительно расценила освобождение пленных.
Кроме того, он не связывает освобождение украинских пленных с участием Медведчука в парламентских выборах.
Напомним, 27 июня Медведчук договорился об освобождении четверых граждан Украины (трое солдат и один гражданский) из тюрем Донецка и Луганска. Примечательно, что с декабря 2017 года представителю Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Медведчуку не удавалось организовать освобождение или обмен пленными.
Как сообщалось, 27 июня президент Зеленский заявил, что Киеву и Москве не нужен посредник Медведчук в переговорах.
Ранее, в мае, Зеленский заявил, что главным условием для начала диалога между Киевом и Москвой является освобождение украинских заложников и политзаключенных