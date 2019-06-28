Тбилиси, 28 июня 2019, 13:34 — REGNUM
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сделал публичное «признание» в совершенных им «проступках» и «грехах» и с присущей ему «иронией» сделал это в своем очередном видеообращении через соцсеть Facebook. Он признался в том, что «построил Грузию, вывел ее экономику на двузначный показатель роста, дал стране свет и газ» и совершил много других дел для того, чтобы в 2012 году передать это все в руки Иванишвили.
По его информации, сейчас олигарх Бидзина Иванишвили, являющийся председателем партии «Грузинская мечта», в Тбилиси не находится. Он курсирует между родным селением Чорвила Сачхерского района и приморским курортом Шекветили, где у Иванишвилим также имеются земли и резиденция.
Поэтому свидетелем акции, которая минувшей ночью добралась до его бизнес-центра в Тбилиси, Иванишвили не был. Тем не менее Михаил Саакашвили воодушевлен тоном акции и упорством ее организаторов, которые ежедневно собираются у здания парламента для выражения протеста и находят для этого все новые и новые формы. Одной из форм является завершение акции шествием к тем местам, которые ассоциируются с нынешней властью.
Первым таким местом был центральный офис правящей партии «Грузинская мечта», к которому митингующие пришли три дня назад, пошумели, освистали, выкрикнули лозунги против России и нынешнего правительства и ушли. Их слушателями были уже отошедшее ко сну, но разбуженное шумом местное население и охрана офиса, а также мобилизованная на улицах полиция.
Аналогичное шествие днем позже было устроено к зданию администрации правительства, а 27 июня объектом выражения протеста стал бизнес-центр Иванишвили на горе Мтацминда.
По информации экс-президента, помимо стеклянного здания у этого сооружения есть еще 5 этажей под землей и бункер, где припасены запасы продовольствия, оружия и всех необходимых предметов.
Он также признался, что и Гаврилова в Грузию тоже привез он и подстроил всю эту провокацию в парламенте.
Подчеркнув, что виной и головой всем развивающимся в Грузии процессам является Иванишвили, Михаил Саакашвили подбросил участникам акции новые требования. Он удивлен, что не слышит на митингах требований отставки главы Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури, подразделения которого участвовали в разгоне митинга 20 июня, или начальника Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе, который выдворил журналистов из парламента перед началом разгона акции.
Напомним, что поводом для начала в Тбилиси акций протеста стал визит депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести в здании парламента Грузии 26-ю сессию МАП. Соратники Саакашвили из «Единого национального движения» и их единомышленники из «Европейской Грузии» ворвались в зал заседаний, обвинили Гаврилова в «оккупации» кресла председателя парламента и сорвали сессию. А за стенами парламента начались акции протеста против российской «оккупации» и с требованиями отставки главы МВД, председателя парламента и проведения следующих парламентских выборов по пропорциональной системе.
Председатель парламента был отправлен в отставку спустя два дня после «эпопеи» с Гавриловым, затем лидер правящей партии заявил о готовности к консультациям по переходу на пропорциональную систему выборов в парламент. Первоначально такие уступки были одобрены оппозицией, но после негативных оценок со стороны Саакашвили те возобновили критику правительства. Акции в Тбилиси не прекращаются. Они начинаются каждый день в 19:00 часов и заканчиваются поздно ночью уже следующего дня. Формально организаторами акции называются гражданские активисты и студенты, но их слаженный характер и наличие множества сценических элементов говорят о том, что за этими акциями стоит «поднаторевшая» в подобной активности политическая сила.