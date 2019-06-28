Лампедуза , Италия, , 13:37 — REGNUM

28 июня власти Италии позволили сойти на берег двум мигрантам из Африки с судна Sea-Watch 3, принадлежащего неправительственной организации, передает немецкий канал n-tv.

Разрешение сойти на берег в порту острова Лампедуза дано 19-летнему заболевшему мигранту и его 11-летнему брату. Остальные 40 человек должны оставаться на корабле. Береговая охрана Италии следит за тем, чтобы не произошло несанкционированной высадки. Несколько итальянских политиков из левого лагеря поднялись на борт, чтобы выразить солидарность экипажу.

Судно Sea-Watch 3 под управлением 31-летней гражданки Германии вошло в итальянские воды несмотря на запрет властей 26 июня. Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что мигранты могут сойти на берег только в том случае, если их немедленно заберут власти Германии, Нидерландов или какой-либо другой европейской страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Италия отказалась принимать судна со спасенными в Средиземном море мигрантами в июне 2018 года, когда к власти пришло правительство, сформированное партиями «Лига» и «Движение 5 звезд». Это вызывало возмущение ряда европейских стран, в первую очередь Франции и Германии.