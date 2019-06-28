Минск, , 13:30 — REGNUM

Украинская сторона передала представителям ДНР список из 94 фамилий лиц, удерживаемых на территории Украины, заявила уполномоченный ДНР по правам человека Дарья Морозова, сообщило 28 июня «Донецкое агентство новостей»

«Украинская сторона официально подтвердила нахождение на своей территории 94 наших граждан», — рассказала Морозова.

По информации уполномоченного ДНР по правам человека, всего украинская сторона удерживает 251 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство ДНР встретилось с председателем объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь!» Виктором Медведчуком. В результате стороны достигли договорённости передать Украине четверых пленных, чтобы активизировать процесс обмена пленными в формате «всех на всех».

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