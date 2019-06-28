Нур-Султан, , 13:38 — REGNUM

Группа инспекторов в составе представителей Вооруженных сил России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана провела инспекционные мероприятия на территории Казахстана, сообщили 28 июня в пресс-службе министерства обороны республики.

Проверки прошли в рамках соглашения между Казахстаном, Киргизией, Россией, Таджикистаном и Китаем о взаимном сокращении Вооруженных сил в районе границы. Инспекционная группа сформирована под руководством министерства обороны во взаимодействии с пограничной службой Казахстана.

Напомни, 18−20 июня 2019 года инспекцию вооруженной техники и личного состава провели представители Вооруженных сил Китая. Инспекционная группа проверяет информацию о вооруженной технике и личном составе воинских частей в 100-километровой зоне по обе стороны казахстанско-китайской границы.

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