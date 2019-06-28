Москва, , 13:18 — REGNUM

Лидеры России и Соединённых Штатов готовы продолжить обсуждение по широкому спектру вопросов. Такие намерения президенты двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили на встрече в японской Осаке, которая состоялась сегодня, 28 июня, в рамках саммита G20. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он отметил очень хороший настрой сторон и конструктивную атмосферу переговоров.

«Подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр от экономики до стратегической стабильности, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства. — Мы обозначили подтверждение наших инициатив, которые в этих вопросах были представлены в Гамбурге и в прошлом году в Хельсинки».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 июня, в японском городе Осака, где проходит саммит G20, состоялась встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Стороны рассмотрели состояние двусторонних отношений между Соединёнными Штатами и РФ. Оба лидера согласились с тем, что улучшение отношений между двумя государствами отвечает взаимным интересам каждой страны и интересам всего мира. Также Путин и Трамп договорились продолжить обсуждение модели контроля над вооружениями 21-го века.