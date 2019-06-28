Париж, , 13:18 — REGNUM

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что «4000 школ закроют свои двери» на время аномальной жары во Франции, сообщает Le Figaro.

Ожидается, что в эту пятницу 28 июня температура воздуха во Франции может достигать 40 °C. Премьер-министр страны подтвердил запрет на школьные поездки и спортивные мероприятия.

«Это всегда приятные моменты (школьные поездки и спортивные мероприятия), но, учитывая жару, они могут представлять высокую опасность», — заявил премьер-министр.

Эдуард Филипп также высоко оценил чувство ответственности мэров французских городов, которые организовали систему оповещения населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп возглавил межминистерское совещание по вопросу о сильной жаре.

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