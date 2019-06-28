Чита, , 13:08 — REGNUM

Несколько тысяч человек стали сегодня гостями форума «Армия-2019», открывшегося 28 июня на полигоне «Песчанка» близ Читы. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, зрители могли наблюдать, к примеру, как танк Т-72 преодолевает водную преграду. Участников и гостей форума поприветствовал глава региона Александр Осипов, отметив, что форум — отличный способ интересно провести время.

На форуме «Армия-2019» в Забайкалье Пресс-служба губернатора Забайкальского края

Выступления военных в рамках форума «Армия-2019» Пресс-служба губернатора Забайкальского края

Работали площадки военной медицины, современного вооружения, где были представлены новейшие модификации танков, средства радиоэлектронной борьбы, пилотные и беспилотные летательные аппараты, работа робота-сапера. Помимо этого были устроены состязания военных спортсменов, выступления забайкальских творческих коллективов и стрельбу из танка по мишеням.

Напомним, мероприятие проводится в рамках акции «Военная служба по контракту — твой выбор».