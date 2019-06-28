Москва, , 12:55 — REGNUM

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский констатировал отсутствие встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа один на один, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Владимир Жириновский

«Однако все же нет встречи один на один. С каждой стороны сидят советники, переводчики, за дверьми караулят журналисты. В таких условиях невозможно обсудить все вопросы предельно свободно», — полагает Жириновский.

Общей темой для политиков могла бы стать тема Ирана.

«Вот для нас самая напряженная тема — это Украина, а Америку она совершенно не интересует. Зато для США такая горячая тема — это Иран, потому что на Вашингтон давит Израиль. Вот вдвоем — Путин и Трамп — могли бы договориться на этот счет, найти какой-то вариант», — полагает депутат Госдумы.

После прибытия в Японию Путин успел провести встречу с лидерами стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и обсудить актуальные экономические и политические проблемы. Саммит G20 в Осаке продлится до 29 июня.