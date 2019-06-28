Каир, , 12:57 — REGNUM

В ходе двусторонних переговоров между представителями Индонезии и Египта в Каире 27 июня стороны договорились об активизации экономического сотрудничества, сообщает Antaranews.

Делегацию Индонезии возглавлял глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки МИД Индонезии Десра Перчая, а делегацию Египта — помощник государственного секретаря по делам Азии и островов Тихого океана Хани Селим.

«За последние 6 лет в двусторонних отношениях между Индонезией и Египтом произошло много событий. Стороны должны составить карту и договориться о шагах по расширению двустороннего сотрудничества между государствами в различных областях, особенно в сфере торговли и инвестиций», — заявил Десра Перчая.

Чтобы открыть доступ на рынки двух стран для экспортных товаров Индонезия и Египет договорились сформировать совместное технико-экономическое обоснование, целью которого является изучение возможности заключения соглашения о преференциальной торговле между Индонезии и Египтом.

«Обе страны являются крупнейшими экономическими державами в каждом регионе. Индонезия может использовать Египет в качестве центра для получения более широкого доступа к рынкам Африки, Европы и Ближнего Востока. В то время как Египет может выйти на рынок АСЕАН», — отметил глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки МИД Индонезии.

Напомним, дипломатические отношения между Индонезией и Египтом были установлены с 10 июня 1947 года. Египет стал первой арабской страной, признавшей независимость Индонезии в 1946 году. В 2018 году объем двусторонней торговли между странами достиг 1,10 млрд долларов США.