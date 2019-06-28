Минск, , 12:47 — REGNUM

Российская и белорусская стороны не планируют вносить поправки в договор о создании Союзного государства. Об этом заявил 28 июня журналистам глава МИД Белоруссии Владимир Макей в преддверии встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Минске.

Он отметил, что лидеры обсудят весь спектр двусторонних отношений, включая вопросы развития интеграции. Встреча намечена на 30 июня, Путин планирует посетить церемонию закрытия II Европейских игр.

Никаких поправок в Союзный договор не предполагается, уточнил Макей. Речь идет о полномасштабном выполнении мероприятий, предусмотренных существующим договором. В настоящее время идет анализ положений, которые по разным причинам не были выполнены, добавил он.

Читайте также: Путин посетит Белоруссию 30 июня