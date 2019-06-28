Нур-Султан, , 12:38 — REGNUM

Назначение секретаря Совета безопасности Белоруссии Станислава Зася на должность генерального секретаря Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) сыграет важную роль в укреплении потенциала организации. Об этом 28 июня заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили в пресс-службе главы государства.

Токаев встретился в Нур-Султане с кандидатом на главный пост в ОДКБ Станиславом Засем. Президент подчеркнул, что Казахстан изначально поддерживал кандидатуру Зася на пост генсека ОДКБ.

Президент республики подчеркнул, что Организация является существенным фактором обеспечения безопасности на пространстве Евразии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян принял кандидата на пост генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. Пашинян отметил важность согласования кандидатуры генсека Организации всеми странами-участницами.

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