Симферополь, , 12:26 — REGNUM

Русофобия должна быть такой же убыточной для всех и во всём, как и антисемитизм, причём платить должны не только такие режимы, но и конкретные русофобы. Такое мнение высказал 28 июня на своей странице «ВКонтакте» глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Потери Грузии от российских ограничений на авиаперевозки и туризм оцениваются в сотни миллионов долларов, сообщают СМИ. Это закономерно. Русофобия должна быть такой же убыточной для всех и во всём, как антисемитизм. Причём платить должны не только русофобские режимы, но и конкретные русофобы. Считаю, что санкции в отношении тех и других надо использовать более широко», — отметил глава российского региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полетов российских авиакомпаний в направлении Грузии с 8 июля 2019 года. Туроператорам и турагентам на время действия запрета рекомендуется воздержаться от реализации гражданам туристических путёвок, предусматривающих перевозки людей из России в Грузию.