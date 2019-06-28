Москва, , 12:18 — REGNUM

У Северной Осетии есть ряд серьезных проблем, для решения которых ей требуется помощь федерального центра. За поддержкой в их решении глава республики Вячеслав Битаров обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. Их встреча, на которой были обсуждены вопросы социально-экономического развития РСО-Алании, состоялась 27 июня в Москве, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя субъекта.

Так, одной из насущных проблем, требующих решения как можно скорее, является переселение граждан, проживающих в зонах оползневой опасности. Более 3000 жителей РСО-Алании нуждаются в отселении в безопасные места. На эти цели требуется около 700 млн рублей.

Еще одна проблема — капитальный ремонт зданий школ и оснащение их современным оборудованием. Сумма, которая требуется для этого, составляет, по оценкам специалистов, около 2,5 млрд рублей. Ремонт требуется также Северо-Кавказскому многопрофильному медицинскому центру и стадиону «Спартак». При этом и здесь нужна финансовая поддержка федерального центра.

Еще одна просьба, с которой обратился Вячеслав Битаров к Медведеву, касалась вопроса поступления в высшие учебные заведения детей, которые пострадали в результате теракта в школе №1 города Беслана в 2004 году. Глава РСО-Алании попросил о содействии в предоставлении целевых мест для этих них.

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Напомним, на встрече с Медведевым в 2017 году Битаров попросил у премьер-министра около 6 млрд рублей. Помощь федерального центра требуется для решения вопроса обеспечения жильем около 200 человек, пострадавших в результате террористического акта в 2004 году в школе №1 города Беслана, а также для реализации проекта всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» и для решения проблем, связанных с обеспечением сбалансированности бюджета.