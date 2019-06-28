Нур-Султан, 28 июня 2019, 12:16 — REGNUM
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил новому руководителю своей администрации Крымбеку Кушербаеву модернизировать работу администрации президента. Об этом глава государства написал 28 июня на своей странице в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня президент Казахстана подписал указ о назначении Крымбека Кушербаева руководителем своей администрации. Ранее он занимал должность акима (мэра) Кызыл-Ординской области. Бывший глава администрации Бакытжан Сагинатев освобожден с должности в связи с переходом на другое место работы.