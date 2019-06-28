Симферополь, , 12:10 — REGNUM

Сумма упущенных выгод Крыма за годы пребывания в составе Украины составляет не менее 2,5 триллиона рублей. Об этом 28 июня на заседании рабочей группы при Госсовете Крыма заявила заместитель председателя парламентского комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Ольга Виноградова.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для анализа экономических потерь за основу был взят показатель внутреннего валового продукта по состоянию на 1991 и 2013 годы. Таким образом, сумма упущенных выгод составила 2,5 трлн рублей», — отметила Виноградова.

Как сообщало ИА REGNUM, комиссию по подсчёту ущерба, который Крыму нанесла Украина, сформировали в марте 2018 года после того, как спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил взыскать компенсации за 25-летную аннексию российского полуострова.