Кишинёв, , 12:09 — REGNUM

Премьер-министр Молдавии Майя Санду заверила прибывшего в Кишинев главу МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новой молдавской властью никогда не велись дискуссии о федерализации страны или отказе от «европейского вектора» развития. Как передает ИА REGNUM, Санду добавила, что план действий правительства будет основан на внедрении Соглашения об ассоциации с ЕС.

Власть, по ее словам, займется реформированием судебной системы, борьбой с коррупцией, возвратом мошеннически выведенных из страны активов и укреплением госинститутов.

Линкявичюс сказал, что визит литовской делегации в Кишинев показывает большой интерес к Молдавии и недавним изменениям. От новых властей республики, по его словам, многого ждут, и «необходимы конкретные действия, чтобы вывести Молдавию из международной изоляции и разблокировать финансовую помощь Европейского союза».

Он также призвал власти заняться совершенствованием законодательства о выборах, обеспечением независимого правосудия и развитием свободной, политически неангажированной прессы. Литва, по словам министра, готова помочь Молдавии в борьбе с коррупцией и отмыванием денег.

Разговоры о федерализации в Молдавии актуализировались после того, как отстраненный от власти олигарх Владимир Плахотнюк сначала передал Москве предложения о федерализации страны в обмен на сохранение за ним власти, а когда этот план провалился, обвинил саму Москву в том, что она пытается продвинуть план федерализации Молдавии.