Калининград, , 12:02 — REGNUM

Бесплатная электронная виза с целью посещения Калининградской области для граждан 53 стран — решение не на словах, а на деле вопроса о безвизовом режиме между Россией и Европейским союзом, заявил посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов в эфире радио Baltkom.

«Да, действительно такое решение принято. Граждане Латвии могут заполнять визы. Бесплатно. Надо только правильно набрать электронный адрес, заполнить анкету на получение электронной визы и прикрепить цифровую фотографию. И в добрый путь!», — рассказал Лукьянов, назвав данное решение «очень правильным и очень нормальным жестом».

По словам Лукьянова, Калининград — тестовый вариант и в будущем география данной идеи будет расширяться.

Переговоры о безвизе для российских граждан с ЕС ведутся давно и этот процесс будет продолжаться, отметил Лукьянов. Однако, приняв такое решение, Россия демонтирует другой подход.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бесплатные электронные визы в Калининградскую область начнут действовать с 1 июля 2019 года. Виза будет действовать 30 дней и позволит иностранцам из вышеперечисленных стран прибывать в области не более 8 суток подряд. В другие регионы РФ с такой визой въехать будет нельзя.