Осака, Япония, , 12:07 — REGNUM

Рабочий визит президента Индонезии Джоко Видодо в Японию для участия в саммите G20 будет использован главой государства для проведения двусторонних встреч с лидерами саммита, сообщает CNBC Indonesia.

Издание отмечает, что запланированы встречи с 14 главами государств и правительств стран-участников саммита G20 в Осаке.

Ссылаясь на страницу секретариата Кабинета министров, Джоко Видодо планирует провести двусторонние встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и президентом Китая Си Цзиньпином.

Известно также, что на заседании саммита G20 одним из главных вопросов, которые поднимет президент Индонезии, станет тема глобальной экономической неопределенности.

Джоко Видодо «Мы хотим напомнить присутствующим коллегам о мировой ситуации, которая в настоящее время полна неопределенности и омрачена торговой войной. Я надеюсь, что страны «Большой двадцатки», их лидеры, смогут проявить коллективную мудрость, чтобы ситуация стала лучше для всех нас».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо вместе с супругой Ирианой Джокови прибыли в Японию для участия в саммите G20, который стартовал в Осаке 28 июня 2019 года.