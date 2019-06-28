Осака, Япония, 28 июня 2019, 12:07 — REGNUM

Рабочий визит президента Индонезии Джоко Видодо в Японию для участия в саммите G20 будет использован главой государства для проведения двусторонних встреч с лидерами саммита, сообщает CNBC Indonesia.

Издание отмечает, что запланированы встречи с 14 главами государств и правительств стран-участников саммита G20 в Осаке.

Ссылаясь на страницу секретариата Кабинета министров, Джоко Видодо планирует провести двусторонние встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и президентом Китая Си Цзиньпином.

Известно также, что на заседании саммита G20 одним из главных вопросов, которые поднимет президент Индонезии, станет тема глобальной экономической неопределенности.

«Мы хотим напомнить присутствующим коллегам о мировой ситуации, которая в настоящее время полна неопределенности и омрачена торговой войной. Я надеюсь, что страны «Большой двадцатки», их лидеры, смогут проявить коллективную мудрость, чтобы ситуация стала лучше для всех нас».
Джоко Видодо

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо вместе с супругой Ирианой Джокови прибыли в Японию для участия в саммите G20, который стартовал в Осаке 28 июня 2019 года.