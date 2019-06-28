Анкара, , 12:00 — REGNUM

Конституционный суд в Анкаре (Турция) признал незаконным арест репортера немецкой газеты Die Welt Дениза Юджеля, передает канал n-tv 28 июня.

Дениз Юджель (встречается написание Юцель — прим. ИА REGNUM ) провел в турецкой тюрьме ровно год и был выпущен на свободу в феврале 2018 года. Власти Турции подозревали его в пособничестве терроризму и шпионаже.

Теперь суд счел, что права журналиста на свободу и безопасность были нарушены. Юджель должен получить компенсацию в размере 25 тыс. турецких лир (около €3,8 тыс.). По словам его адвоката Вейзеля Ока, суд еще не вынес решения по отдельному иску о возмещении ущерба.

Арест журналиста спровоцировал конфликт между Германией и Турцией в 2017 году. Его судьбу обсуждали на переговорах высшие лица двух государств.