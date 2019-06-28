Киев, 28 июня 2019, 11:46 — REGNUM
Вопрос завершения войны в Донбассе «не подвластен» президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Об этом 27 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц» Украины Юрий Грымчак.
Он считает, что прямые переговоры Украины и России по Донбассу могут начаться «как только Москва будет готова к переговорам, но насколько мне известно, они отказываются». При этом Грымчак не советует Киеву и президенту Зеленскому начинать прямые переговоры с Донецком и Луганском.
По его словам, президент Зеленский продолжает политику экс-президента Петра Порошенко.
Он также подтвердил, что Зеленский «может закончить как Порошенко», у которого сегодня немного более 7% поддержки.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в Брюсселе во время совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Зеленский заявил о готовности вступить в переговоры с Кремлем.
Он сообщил, что действия Кремля «остаются вызовом» для Украины, а потому Киеву необходим диалог с НАТО.