Москва, , 11:45 — REGNUM

Россия призывает Украину и ЛНР полностью выполнить все необходимые действия для разведения сил и средств в Станице Луганской в соответствии с рамочным решением. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня, об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украины Борис Грызлов.

«РФ оказывает и будет оказывать ОБСЕ содействие в ее посреднических усилиях для того, чтобы силы конфликтующих сторон были разведены не только в Станице Луганской, но и в Петровском и в Золотом, и в конечном итоге на всей линии соприкосновения», — заверил Грызлов.

За минувшие сутки зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, заявили 28 июня в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Вместе с тем наблюдатели миссии ОБСЕ 26 июня зафиксировали начало процесса разведения сил в районе Станицы Луганской.