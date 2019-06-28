Новосибирск, , 11:34 — REGNUM

Новосибирские власти представили сегодня, 28 июня, в Москве план проведения форума «Технопром», который пройдёт в сентябре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

О концепции форума иностранным дипломатам и представителям иностранных деловых и научных кругов рассказал заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков. На встрече присутствовали представители десяти стран, в том числе Белоруссии, Израиля, Италии, Казахстана, Китая, Сингапура, Франции, ФРГ и ЮАР.

По словам Андрея Жукова, форум «Технопром», в задачи форума входит продвижение отечественных научных разработок и инноваций.

В 2019 году деловая программа форума будет включать в себя несколько десятков мероприятий, предусмотрены выставки.

Напомним, что в 2018 году «Технопром» во время рабочей поездки посетил президент России Владимир Путин. Президент осмотрел представленные экспонаты и открыл пленарное заседание «Наука как индустрия. Повестка 2024», а также побывал в построенной в Оби школе и провёл рабочую встречу с главой региона Андреем Травниковым, который доложил президенту о работе над проектом «Академгородок 2.0».

В прошлом году мероприятия форума посетили более 7,8 тысяч человек из 19 стран, по итогам было заключено 49 соглашений мирового и федерального уровня.

17 июня 2019 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о проведении VII Международного форуму технологического развития «Технопром» в сентябре.