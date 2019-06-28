Екатеринбург, , 12:34 — REGNUM

В Екатеринбурге администрация города решила проверить дом, который арендует бард Александр Новиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе мэрии.

Исполнитель и худрук Театра эстрады арендует здание по ул. Малышева, д. 38. В мэрии ранее подали иск о банкротстве Новикова и требуют взыскать с исполнителя долг — 1,4 млрд рублей.

В горадминистрации подчеркнули, что здание числится как жилой многоквартирный дом, хотя там фактически нет жилых помещений: почти все пространство арендуют предприниматели-субарендаторы. 28 июня они решили проверить, как используется этот дом. Однако, по словам чиновников, в часть помещений их не пустили.

Комментариев Новикова и его представителей пока нет.

Напомним, ранее известный бард попал в многолетний скандал из-за строительства ЖК «Бухта квинс». Уголовное дело в отношении Новикова находится на доследовании в Следственном комитете.