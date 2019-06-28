Осака, Япония, , 11:30 — REGNUM

Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй началась в японской Осаке. Об этом 28 июня сообщает RT.

Лидеры приступили к переговорам на полях саммита «Большой двадцатки».

Мэй намерена потребовать от российской стороны привлечения к ответственности подозреваемых в инциденте в Солсбери, когда якобы получили сильное отравлении экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщало Bloomberg.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Мэй заявил, что встреча лидеров не означает нормализации отношений России и Великобритании. Это возможность гарантировать, что позиция Лондона полностью понята российской стороной.

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