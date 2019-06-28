Джакарта, , 11:32 — REGNUM

Индонезия и Южная Корея полны решимости ускорить завершение переговоров о Всеобъемлющем соглашении об экономическом сотрудничестве (IK-CEPA) до конца 2019 года, сообщает Antaranews.

«Стороны демонстрируют прогресс в решении ряда нерешенных вопросов, особенно связанных с доступом к рынку», — заявила глава департамента двусторонних связей министерства торговли Индонезии Ни Маде Аю Мартини в Джакарте 28 июня, добавив, что делегаты из Индонезии и Южной Кореи обязались «сделать IK-CEPA лучше, чем соглашение о свободной торговле АСЕАН — Южная Корея».

По её словам, рабочая группа разработает взаимовыгодный и устойчивый план экономического сотрудничества между Индонезией и Южной Кореей.

Ожидается, что партнерство будет включать такие области как промышленность, здравоохранение, рыболовство и других потенциальных секторов для увеличения потока инвестиций Южной Кореи в Индонезию.

Напомним, делегаты из Индонезии и Южной Кореи должны встретиться в августе 2019 года в Южной Корее, чтобы обсудить дальнейшие шаги по завершению соглашения IK-CEPA.