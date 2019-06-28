Париж, , 11:10 — REGNUM

В Госдуме с осторожным оптимизмом воспринимают итоги второй встречи президента РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Государственная дума РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вторая встреча президентов РФ и США снова даёт осторожный оптимизм на восстановление конструктива в российско-американских отношениях. Один из самых главных вопросов — это, безусловно, современная модель системы контроля над вооружениями», — отметил Слуцкий.

Договоренности лидеров продолжить дискуссию по этой теме, на взгляд парламентария, значимый итог встречи.

«В условиях слома ДРСМД и возможности непродления ДСНВ (СНВ-3) важно продолжать диалог, чтобы не допустить коллапса сферы контроля над вооружениями и нарушения ядерного паритета», — указал он.

Что касается просьб к России о невмешательстве в американские выборы, звучат они уже анекдотично.

«Мы никогда не вмешивались в избирательные процессы на территории других стран, мы уважаем такие понятия как суверенитет и право выбора», — заключил Слуцкий.