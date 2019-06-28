Москва, , 11:06 — REGNUM

Вся политика бывшего президента Украины Петра Порошенко была глупой и недальновидной, сообщил 28 июня член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова Порошенко о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и о Крыме.

Совет Федерации РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вся политика Порошенко была глупой и недальновидной. В результате он и получил на выборах свои 23%. Он делает хорошую мину при плохой игре, защищая своих ставленников», — рассказал в интервью RT Цеков.

По словам сенатора, восстановление России в ПАСЕ — это один из первых шагов по снятию санкций с Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко на своей странице в Facebook написал, что восстановление полномочий России в ПАСЕ является первым шагом к признанию Крыма российским регионом. По его словам, Киев каждый раз с трудом добивался продления антироссийских санкций.

Напомним, ранее была принята резолюция, позволяющая России вернуться в ПАСЕ. При этом члены делегаций стран Прибалтики, Украины и Грузии проголосовали против возвращения РФ в состав ассамблеи.

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