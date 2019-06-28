Ташкент, 28 июня 2019, 10:58 — REGNUM
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением приравнял руководителей пресс-служб государственных органов и организаций к заместителю руководителя госоргана, следует из постановления президента.
«Приравнять руководителей пресс-служб по условиям оплаты труда, медицинского и транспортного обслуживания к заместителю руководителя госоргана», говорится в документе.
Таким образом, пресс-секретари будут обслуживаться в так называемых правительственных поликлиниках и стационарах, иметь правительственную связь.
Среди функциональных обязанностей руководителей пресс-служб — регулярное, полное и своевременное предоставление информации населению о деятельности государственных органов и организаций, формирование группы экспертов для эффективного сотрудничества со СМИ и другое.
Пресс-секретари будут назначаются на должность по заключению Агентства информации и массовых коммуникаций при президент Узбекистана или его территориального подразделения и подлежат аттестации в агентстве каждые три года.
Президент Узбекистана в документе строго указал на настоящее неудовлетворительное состояние пресс-служб госорганов