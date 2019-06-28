Дар-эс-Салам, Танзания, , 11:08 — REGNUM

«Правила национальной избирательной комиссии Танзании (NEC) не позволяют регистрировать избирателей за пределами страны», — заявил председатель NEC Семистокл Каиджаге на пресс-конференции об актуализации списков избирателей.

Он отметил, что правила касаются только тех граждан Танзании, которые постоянно проживают за границей, передает газета Mwananchi.

Каиджаге добавил, что те жители, которые во время актуализации списков будут находиться в заграничных поездках, на лечении или не будут в стране из-за других срочных дел, смогут пройти регистрацию позднее. Изначально сделанное заявление о регистрации избирателей касается только тех граждан страны, которые постоянно проживают за пределами Танзании.

Член NEC Асиа Омари подчеркнула, что у комиссии нет законного права на регистрацию в качестве избирателей тех, кто находится за границей. Со своей стороны, граждане, живущие за пределами Танзании, потребовали соблюдения их права на участие в выборах, однако NEC продолжает игнорировать их требования, сообщает издание.

Регистрация избирателей начнется с областей Килиманджаро и Аруша, последними будут зарегистрированы жители области Дар-эс-Салам — в феврале 2020 года. Полные списки избирателей будут представлены в марте — апреле 2020 года, сообщает издание.