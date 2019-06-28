Тула, , 10:52 — REGNUM

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин 27 июня принял участие в мероприятиях Международного военно-технического форума «Армия-2019». На форуме была представлена продукция тульских оборонных предприятий — КБП, «Туламашзавода», «СПЛАВа», «Стрелы», «Тулаточмаша». Всего их здесь более 10. Большая часть их изделий уже активно используется в российской армии и других силовых структурах.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин 27 июня принял участие в мероприятиях Международного военно-технического форума «Армия-2019» Пресс-служба правительства Тульской области

Форум посетил президент России Владимир Путин. Вместе с Алексеем Дюминым он осмотрел экспозиции оборонно-промышленных предприятий холдингов, в состав которых входят предприятия Тульской области.

В качестве почетного гостя Алексей Дюмин принял участие в церемонии передачи государственных контрактов, подписанных Минобороны РФ и промышленными предприятиями Тульской области. Она прошла в присутствии Владимира Путина, заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова и Министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Самое главное событие для нас — завершение разработки нового средства вооружения, не имеющего аналогов в мире. Здесь, на форуме, одно из крупнейших тульских оборонных предприятий подписало с Минобороны России договор о первой серийной поставке. Это доказывает, что наши оружейники продолжают удерживать лидирующие позиции в российском ОПК», — подчеркнул Алексей Дюмин.