Токио, , 10:48 — REGNUM

В своем выпуске газета The Japan Times публикует информацию о лидерах стран G20, передает Antaranews.

Согласно японскому изданию, президент Индонезии Джоко Видодо «любит ездить на мотоциклах и слушать металл».

«Более известный как «Джокови», 58-летний глава государства стал популярен среди населения Индонезии как первый простолюдин, родившийся в бедной семье, который стал президентом страны», — говорится также на страницах издания.

Как передавало ИА REGNUM, саммит «Большой двадцатки» стартовал в Осаке (Япония) 28 июня 2019 года.