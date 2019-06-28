Мадрид, , 10:34 — REGNUM

За последние дни весь мир стал свидетелем проблем со здоровьем, пережитых канцлером Германии Ангелой Меркель во время публичных мероприятий. Испанская газета ABC дала новое объяснение происходящего с канцлером со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

Если после первого инцидента врачи объяснили тремор Меркель обезвоживанием, то во второй раз они не поспешили с выводами. Спустя несколько часов после нового приступа источник в правительстве сообщил по запросу:

«Это было что-то психологическое. Воспоминание об инциденте прошлой недели, повторяющаяся обстановка — это привело к возобновлению тремора».

Тем не менее, пресс-служба сообщила, что с канцлером всё в порядке. Приступ во дворце Бельвю в Берлине не помешал Меркель отправиться на саммит «Большой двадцатки» в Японию.

Как сообщало ИА REGNUM, Ангела Меркель пережила приступы дрожи во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 июня и на приеме у федерального президента ФРГ 26 июня. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко подверг критике немецких врачей, отвечающих за здоровье главы правительства.