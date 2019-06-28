Минск, , 10:31 — REGNUM

Предприниматели Таджикистана и Белоруссии планируют совместно выйти на рынки Афганистана и Пакистана. Об этом 28 июня сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает телеканал Ont.by.

28 июня в Минске прошли двусторонние переговоры между Александром Лукашенко и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. По итогам встречи стороны приняли решение организовать в Таджикистане выставку белорусских товаров с расчетом выхода на рынки соседних стран.

Лукашенко добавил, что Рахмон поддержал проект по созданию производственных предприятий, которые будут работать на три страны. В частности, на юге Таджикистана планируется открыть производство тракторов с перспективной экспорта в Афганистан и Пакистан.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыли с официальным визитом в Минск. Глава государства планирует посетить церемонию закрытия II Европейских игр, которая состоится 30 июня.