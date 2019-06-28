Москва, , 10:13 — REGNUM

В Госдуме не услышали ярких возражений со стороны западных политиков относительно утверждения президента РФ Владимира Путина об изжившей себя либеральной идее.

«Современный либерализм на деле означает диктатуру элит вместо свободы, двойные стандарты политкорректности вместо законности, права меньшинств вместо прав человека», — отметил в Facebook депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Именно об этом сказал российский лидер, полагает парламентарий.

«Либерализм — это политический вампиризм. И никаких ярких возражений не последовало, лишь тусклые банальности в ответ», — констатировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в интервью Financial Times президент России Владимир Путин высказал мнение, что либеральная идея устарела и противоречит интересам населения.

В ответ, в частности, глава Европейского совета Дональд Туск «решительно не согласен» с утверждением о том, что либерализм изжил себя.