Нью-Йорк, США, , 10:11 — REGNUM

Постоянный представитель Индонезии при ООН в Нью-Йорке (США) Диан Трианша Джани и постоянный представитель Барбадоса при ООН Элизабет Томпсон подписали совместное коммюнике об открытии дипломатических отношений между странами, сообщает Antaranews.

Постоянный представитель Индонезии при ООН «Установление дипломатических отношений будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в сферах политики, экономики, торговли, культуры, включая поощрение контактов между людьми».

По словам Диана Трианша Джани, туризм и образование являются потенциальными секторами в двусторонней повестке дня двух стран.

Со своей стороны, Элизабет Томпсон выразила надежду, что начальный импульс двусторонних отношений укрепит сотрудничество двух стран по различным вопросам на международных форумах, которые представляют взаимный интерес.

Напомним, Барбадос — государство, расположенное не далеко от Южно-Американского континента на северо-востоке от Венесуэлы. По данным Всемирного банка, с населением 285 тысяч человек Барбадос относится к категории стран с высоким уровнем дохода.

Государство стало 190-й страной, с которой Индонезия имеет дипломатические отношения из общего числа 193 государств-членов ООН.