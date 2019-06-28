Вашингтон, , 10:07 — REGNUM

Запрет на передачу Турции истребителей пятого поколения F-35 и соответствующих технологий включен в проект американского военного бюджета на 2020 год. Сенат США принял соответствующий законопроект, его текст опубликован на сайте сената.

В документе указано «ограничение на передачу самолётов F-35». В поддержку такого решения высказались 86 сенаторов, против — восемь.

Свой вариант бюджета есть у палаты представителей. Её членам и сенаторам предстоит выработать совместную версию документа, которая будет отправлена на утверждение президенту США Дональду Трампу.

В запрете допускается исключение, если главы Пентагона и Госдепартамента докажут конгрессу, что Турция не получает российские ЗРС С-400 и надежно гарантирует отказ от таких систем в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти отказали Турции в поставках новейших истребителей из-за закупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили 26 июня, что Турция получит все комплексы уже в 2019 году.

Читайте также: Российские ЗРС С-400 будут полностью поставлены в Турцию уже в этом году