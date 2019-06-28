Вашингтон, , 10:19 — REGNUM

Специальный посланник США в КНДР Стивен Бигун заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Пхеньяном, об этом 28 июня сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Южной Кореи.

Заявление прозвучала во время встречи Бигуна со своим коллегой из Южной Кореи Ли До Хуном в столице Южной Кореи, городе Сеул.

Целью возможного предстоящего саммита станет достижения прогресса в переговорах по денуклеаризации полуостров, начатых во время переговоров 2018 года.

Как передавало ИА REGNUM, с начала 2018 года в отношениях между США и КНДР наметился значительный сдвиг, стороны отказались от взаимных обвинений и сели за стол переговоров: встречи на самом высоком уровне проходили дважды. Тем не менее, договориться о ядерном разоружении Северной Кореи пока не удалось