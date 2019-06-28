Осака, Япония, , 09:53 — REGNUM

Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Осаку (Япония), чтобы принять участие в серии мероприятий саммита G20, сообщает Antaranews.

Известно, что глава Индонезии был тепло встречен премьер-министром Японии Синдзо Абэ, когда приветствовал гостей во время открытия саммита G20 в Осаке.

Издание отмечает, что во время ожидания начала официальной церемонии открытия саммита Джоко Видодо имел возможность переговорить с главами государств и правительств стран G20.

Среди них королевский наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а также президент США Дональд Трамп, который, как сообщается, угостил главу Индонезии конфетой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28−29 июня 2019 года в Осаке (Япония) пройдет саммит G20, в котором примут участие главы государств и правительств стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой.

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