Пыть-Ях, Югра, , 09:47 — REGNUM

Семья из Югры вернулась домой из Грузии, лишь обратившись к губернатору ХМАО Наталье Комаровой за помощью. Причиной затруднительной ситуации стало отсутствие у одного из несовершеннолетних детей удостоверения личности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей региона.

Эмма А. попросила помощи у главы Югры в социальной сети Instagram. Она сообщила, что семья из Пыть-Яха не может вернуться домой из Грузии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с беспорядками в Тбилиси, с 7 июля 2019 года закрывается транспортное сообщение между Россией и этой страной, согласно указу президента РФ Владимира Путина. Жители Югры отправились домой через Белоруссию. При прохождении пограничного контроля возникли сложности, поскольку у старшего, 16-летнего сына не оказалось при себе паспорта гражданина Российской Федерации.

«В настоящее время вопрос урегулирован, семья приобрела билеты на поезд и возвращается домой в Пыть-Ях», — сообщает департамент общественных и внутренних связей Югры.

Жители Пыть-Яха выразили главе ХМАО огромную благодарность. Однако до сих пор остаётся неясным, как 16-летний подросток попал в Грузию без паспорта гражданина РФ.