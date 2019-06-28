Чебоксары, , 09:43 — REGNUM

В Чувашии до 29 июля будет проходить регистрация кандидатов на вакантное «одномандатное» место в Госсовете республики. Кресло освободилось в прошлом году после перехода спикера Валерия Филимонова («Единая Россия») в администрацию главы Чувашии. На довыборах в региональный парламент будет организована видеонаблюдение, но в режиме офлайн. Соответствующие решения приняты ЦИК Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Согласно постановлению Центризбиркома республики, 8 сентября 2019 года «в целях обеспечения открытости и гласности в деятельности избирательных комиссий» на довыборах в Госсовет будут использовать «средства видеонаблюдения и трансляции изображения в режиме «off-line».

"С обеспечением доступа заинтересованных лиц к записям из помещений УИК и ТИК в соответствии с порядком применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения, трансляции изображения в сети интернет, а также хранения соответствующих видеозаписей при проведении выборов на территории Чувашской Республики», — говорится в сообщении.

Кроме того, установлена сумма расходов из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Госсовета: она не может превышать 3 679 274,52 рублей.

Отметим, до 29 июля будет проходить регистрация кандидатов на депутатское кресло. Предвыборная агитация начинается 10 августа, выборы пройдут 8 сентября.

Напомним, в 2016 году на выборах в Госсовет республики видеонаблюдения не было. Глава ЦИК Чувашии Александр Цветков заявлял, что это связано не только с высокими затратами на организацию трансляции, но и необходимостью заново закупать оборудование: видеокамер, которые были приобретены в 2012 году под президентские выборы, в «республике уже нет». У региона нет средств не только на видеотрансляцию, но даже недостаточно финансируется подготовка к выборами.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября 2018 года Валерий Филимонов досрочно и добровольно покинул пост спикера Госсовета, заняв должность замруководителя администрации главы Чувашии. Также он досрочно сдал полномочия секретаря отделения «Единой России». С парламентской должности он ушёл накануне вынесения приговора по уголовному делу. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»). 6 ноября Московский райсуд Чебоксар принял решение о прекращении производства по делу и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тыс. рублей (ст. 25.1 УПК РФ).

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