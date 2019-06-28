Осака, Япония, 28 июня 2019, 09:41 — REGNUM
В японской Осаке завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Переговоры, которые продолжались около полутора часов, прошли в рамках саммита G20.
В ходе встречи глава Белого дома пошутил на тему «российского вмешательства» в выборы.
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«Не вмешивайтесь, не вмешивайтесь в выборы», — сказал президент США Путину после того, как присутствующие на встрече американские журналисты стали задавать соответствующие вопросы.
Российский лидер ответил американскому коллеге улыбкой.
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