Осака, Япония, , 09:41 — REGNUM

В японской Осаке завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Переговоры, которые продолжались около полутора часов, прошли в рамках саммита G20.

В ходе встречи глава Белого дома пошутил на тему «российского вмешательства» в выборы.

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«Не вмешивайтесь, не вмешивайтесь в выборы», — сказал президент США Путину после того, как присутствующие на встрече американские журналисты стали задавать соответствующие вопросы.

Российский лидер ответил американскому коллеге улыбкой.

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