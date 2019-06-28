Брюссель, , 09:48 — REGNUM

Руководители ЕС подвергли критике решение властей Шри-Ланки отменить мораторий на смертную казнь, не применявшуюся в стране свыше 40 лет, об этом 28 июня сообщает Associated Press.

В заявлении, опубликованном представителями Евросоюза, отмечается, что запланированные в государстве казни станут негативным сигналом для международного сообщества и возможных инвесторов.

Напомним, на этой неделе президент Шри-Ланки Митрипала Сирисена подписал четырем осужденным за наркоторговлю людям смертные приговоры. Последняя казнь в стране состоялась в 1976 году.