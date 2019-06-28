Кемерово, , 09:38 — REGNUM

Руководителя новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгению Корюкову «просто разрывает от возмущения» из-за того, что в Кузбасс поступили 35 новых автобусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На своей странице в социальной сети Facebook она прокомментировала пост губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва о закупке автобусов марки ПАЗ.

«В Кузбасс поступили 35 новых автобусов. Техника утеплённая — зимой будет не холодно в ней ездить. Распределять машины — сложно. Автобусы нужны во всех территориях. Они везде устарели. Нашим транспортникам вместе с главами приходится решать, где они нужнее. Машины из этой партии отправятся в Новокузнецк, Прокопьевск, Белово, Гурьевск, Ленинск-Кузнецкий, Березовский, Топки, Мариинск, Междуреченск, Мыски, Анжеро-Судженск, Таштагол, Тайгу, Ижморский, Тяжинский, Крапивинский и Промышленновский районы. В июле ждём ещё 35 машин. Ими будем закрывать пробелы в других территориях. Все жалобы людей на отсутствие транспорта мы слышим. В этом году закупили 152 автобуса и подгоняем поставщиков, чтобы техника быстрее вышла на линии», — сообщил Цивилёв.

https://www.facebook.com/tsivilev42/posts/359658701400274

На что Корюкова ответила:

«Дожили. Конечно, этот автобус, более окупаемый. Однако, меня просто разрывает от возмущения. Опять пошли по принципу «сто шапок из одной шкуры барана»? Обратите внимание, автобусы даже без ГБО (газобаллонное оборудование — прим. ИА REGNUM). А ведь совсем недавно нас уверяли, что область вступит в экологическую программу, и будут закупаться только газовые автобусы. ПАЗ — уже с завода выходит старым. Почему именно это? Кто отвечает за подобное безобразие в области? И напоследок… Ну я то ладно, в теме, потому и возмущаюсь. А почему молчат главные потребители? Пассажиры, ау. Задам вопрос в небо. Сергей Цивилёев действительно не видит решения этой проблемы?»

https://www.facebook.com/evgenia.koryukova/posts/1393662344105477

На что один из комментаторов справедливо заметил, что у Евгении Корюковой «самой же ПАЗы в основном».

«Уже нет. Весь ассортимент, и не только отечественный», — поспешила ответить она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей». Она призналась, что когда частные перевозчики вводили эту льготу, то не подумали о последствиях. И заявила, у экипажа общественного транспорта стресс из-за оскорблений со стороны пенсионеров, которые не подпадают под эту льготную категорию.