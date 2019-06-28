Москва, , 09:33 — REGNUM

Часы, украденные ранее у российского бизнесмена азербайджанского происхождения на Ибице, оказались не оригиналом, а репликой стоимостью 1200 долларов. Об этом 28 июня сообщили «Аргументы недели» со ссылкой на осведомлённый источник.

«Украли реплику, а не оригинал», — указал источник, добавив, что сразу после происшествия бизнесмен сообщил в полицию.

Речь идёт о реплике часов марки Richard Mille Tourbillon F1 McLaren RM 50−03/01, стоимость которой в российской валюте составляет примерно 82 000 рублей.

22-летний предприниматель стал жертвой ограбления на испанском острове Ибица, когда он шел по берегу моря с другом. В связи с инцидентом СМИ сообщали, что грабитель несколько раз толкнул бизнесмена, а затем якобы сорвал с запястья туриста часы стоимостью 1,2 млн евро.

Сначала предполагалось, что ограбленный является сыном председателя правления государственного агентства по автомобильным дорогам Азербайджана, однако позже информация была официально опровергнута.

Оригинальные часы Richard Mille на сегодняшний день — одни из самых дорогих. Их отличительная черта — сверхмалый вес менее 40 граммов. На их создание авторов вдохновили машины команды McLaren «Формулы-1».