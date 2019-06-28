Токио, , 09:24 — REGNUM

Министр иностранных дел Японии Таро Коно провел двустороннюю встречу с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди в Осаке (Япония), где стороны обсудили ситуацию в штате Ракхайн (Мьянма), сообщает Sindonews.

Обсуждая развитие ситуации в штате Ракхайн, министр иностранных дел Японии Таро Коно высоко оценил роль координационного центра Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по оказанию гуманитарной помощи в борьбе со стихийными бедствиями (AHA Centre).

«AHA Centre проделал хорошую работу», — заявил глава МИД Японии.

Что касается двусторонних отношений, Таро Коно и Ретно Марсуди согласились провести встречу в формате 2 + 2 (министр иностранных дел и министр обороны) во второй половине 2019 года.

По этому случаю стороны также приветствовали завершение переговоров об экономическом партнерстве (IJEPA) и взяли на себя обязательство завершить обсуждение протокола о поправках IJEPA до конца 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно попросил правительство Индонезии немедленно возобновить процесс репатриации останков японских солдат.