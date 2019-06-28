Токио, , 09:26 — REGNUM

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа началась в японском городе Осака. Об этом сообщает 28 июня пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Российский лидер отметил, что «давно не виделся» с американским коллегой — со встречи в Хельсинки, которая состоялась в июле 2018 года.

«Нам есть о чем поговорить, все темы обозначены», — сказал Путин.

По словам Трампа, дискуссия будет интересной, в неё войдут вопросы торговли, разоружения и протекционизма. Обсуждение будет построено «на очень хороших взаимоотношениях», а его итоги «будут отличными», заверил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России 28 июня прибыл на саммит «Большой двадцатки» в японскую Осаку. В рамках мероприятия, в частности, запланированы его встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и главой японского правительства Синдзо Абэ.

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