Москва, , 09:16 — REGNUM

На саммите G20 в японском городе Осака у президента России Владимира Путина будет яркий бенефис. Все лидеры стран хотят встретиться с ним, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

На этом фоне вспоминается G20 в 2014 году в Австралии, когда президенту России оказали очень холодный прием и он даже улетел раньше завершения программы форума.

«На нынешнем саммите всё совсем иначе и это доказательство успешной внешней политики России», — считает политолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня в Японии начал работу саммит G20. Одной из основных тем заседания станет финансовая безопасность. Президент России в рамках саммита G20 уже провёл ряд встреч.

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